Aanranding Oude Looiersstraat

In de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag 1 januari 2020 komt een 23-jarige vrouw met haar fiets aan bij haar studentenhuis aan de Oude Looiersstraat. Vier mannen omsingelen haar en twee van hen randen haar daarna aan in het studentenhuis. De politie heeft beeldmateriaal waarop de verdachten te zien zijn en wil graag weten wie hen kent of herkent.

Geschokt Het slachtoffer is logischerwijs zeer aangedaan en geschokt dat de verdachten haar niet alleen tegen haar wil hebben lastig gevallen, maar daarnaast ook hebben aangerand. Ze heeft die nacht zeer angstige momenten beleefd doordat de onbekende mannen zich een weg hebben verschaft tot in haar studentenhuis en haar daarna hebben aangerand.

In deze zaak is er sprake van vier verdachten. Op basis van het beeldmateriaal zijn de volgende signalementen bekend:

In de woning wordt de vrouw aangerand. De twee mannen proberen haar tegen haar wil te kussen en betasten haar meermaals op verschillende intieme plekken. Het slachtoffer weet uiteindelijk op de tweede verdieping een medebewoner wakker te maken en samen sluiten ze zich in, waarna ze de politie kunnen bellen. Op dat moment verlaten de twee mannen het pand.

De mannen proberen haar te kussen en beletten haar om weg te lopen. Ze ziet na een paar minuten toch kans om naar de voordeur te lopen, opent de voordeur en loopt naar binnen. Bij het sluiten van de deur heeft echter één van de mannen zijn voet tussen de deur gezet en hij duwt de deur weer open. Eén van de mannen gaat direct de woning in; iets later zal een tweede man de woning binnengaan. Twee mannen blijven buiten staan.

Voet tussen de deur Het slachtoffer komt in de vroege ochtend van 1 januari 2020 rond 3.45 uur aan bij haar woning. Ze heeft met vrienden oud en nieuw gevierd en is daarna alleen naar huis gefietst. Als ze voor de deur van haar studentenwoning haar fiets neer zet wordt ze direct omsingeld door een groep van vier mannen die in het Engels tegen haar spreken.

Vragen

Wie (her)kent de verdachten?

De politie wil graag de identiteit weten van deze vier verdachten. Wie kent of herkent één of meerdere verdachten of heeft andere informatie die zou kunnen leiden tot het achterhalen van hun identiteit? Wellicht heeft iemand bijvoorbeeld rond de jaarwisseling een woning Airbnb of een hotelkamer verhuurd aan vier Engelssprekende mannen die overeenkomen met de mannen op de beelden.

Informatie delen

Denkt u de recherche verder te kunnen helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.