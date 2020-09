Informatie en getuigen overlijden vrouw Bree gezocht

Donderdag 17 september werd het lichaam van een 41-jarige vrouw gevonden in een portiek aan de Bree in Rotterdam. In het kader van nader onderzoek hield de politie haar partner aan. Voor dit onderzoek is de politie dringend op zoek naar mensen die de vrouw donderdagavond nog hebben gezien en meer kunnen vertellen over haar toestand.

Omschrijving

De vrouw en man woonden beiden in de portiek waar de vrouw later op de avond levenloos door de hulpdiensten is aangetroffen. Het staat nog niet vast dat het gaat om een misdrijf, maar om dit uit te sluiten en hier gedegen onderzoek naar te doen, is de politie dringend op zoek naar mensen die donderdagavond contact hebben gehad met danwel de 41-jarige vrouw, danwel haar 43-jarige partner of (één van) hen (heeft) hebben gezien. Ook hoort de politie graag of mensen op of nabij de kruising Bree/ Groene Hilledijk iets bijzonders hebben gehoord of gezien. Tot slot is de politie benieuwd of betrokkenen achtergrondinformatie hebben over de 41-jarige vrouw en eventueel welke afspraken of plannen zij had die middag of avond.



Heeft u informatie die relevant zou kunnen zijn? Zelfs de kleinste beetjes informatie zijn welkom. Bel dan alstublieft met 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000.