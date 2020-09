Wie schoot er op bruine Kia Rio op de Melanchthonweg?

Op maandagavond 7 september 2020 rond 22.15 uur werd een bruine Kia Rio beschoten op de Melanchthonweg. Wie weet wie de schutter is? Heeft u meer informatie over dit schietincident? Vul het tipformulier in of bel.

Omschrijving

Op maandagavond 7 september rond 22.15 uur is een bruine Kia Rio beschoten op de Melanchthonweg, ter hoogte van het gelijknamige metrostation. De auto reed in de richting van de Wilgenplaslaan. De bestuurder vluchtte de auto uit onder het spoorwegviaduct van de metrohalte en liet daarbij de motor draaien. De andere inzittende, de vriendin van de bestuurder, vluchtte ook de auto uit en was erg geschrokken. Zij is ter plekke nagekeken door de ambulance. Bij het onderzoek zijn er meerdere kogelinslagen in de auto en kogelhulzen op straat ontdekt.

Getuigen gezocht

We hebben al een aanhouding in deze zaak verricht, maar mogelijk is er ook een tweede en/of derde persoon bij betrokken. Daarom zijn we nog zoek naar een aantal belangrijke getuigen. Herkent u zich (of een bekende van u) in één van de omschrijvingen? Neem dan contact met ons op, ook als u denkt dat het maar een klein beetje informatie is, ook dat kan belangrijk zijn.

Getuigen hebben in ieder geval gezien dat een donkere auto met hoge snelheid wegreed na het schietincident en dat er vermoedelijk daar vanuit geschoten zou zijn.

Verder zijn we op zoek naar onderstaande personen. We komen graag in contact met hen:

1. Op het parkeerterrein vlakbij het metrostation stond een busje geparkeerd met twee personen erin.

2. Bij het parkeerterrein liep een vrouw met een kinderwagen.

3. We zijn ook op zoek naar degene die met zijn/haar auto naast de bruine Kia Rio heeft stil gestaan. Bekeken vanaf de achterkant van de Kia Rio, stond deze auto aan de rechterkant.

4. Ten slotte zijn we op zoek naar een witte auto die samen met de donkere auto wegrijdt na het schietincident. Deze is waarschijnlijk tot stilstand gekomen ten tijde van het schietincident en heeft toen een klein tikje gegeven aan de bruine Kia Rio. Mogelijk heeft die auto lichte schade.

Heeft u informatie over dit schietincident?

We komen graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Op de camerabeelden is te zien dat er meerdere voertuigen betrokken zijn bij het schietincident. Zo valt bijvoorbeeld op dat de donkere auto waaruit vermoedelijk is geschoten, langs de Kia Rio rijdt en dan even later omkeert en vanaf de andere kant langs de beschoten auto rijdt. Alle info is welkom, tippen kan ook via het formulier.