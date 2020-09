Overval op een bakkerij

Omschrijving

Een jongen van een jaar of 16, loopt de winkel in en bedreigt de medewerkster met een mes. Met geld uit de kassa gaat hij er vandoor, maar niet voordat hij bij het verlaten van de winkel is getrakteerd op een dna-douche. Dat er voor zorgt dat degene die de winkel verlaat een dna-spray krijgt, die met de juiste apparatuur geruime tijd zichtbaar te maken is. Ook hebben we de dader op beeld. Hij droeg die dag een donkerblauwe gewatteerde jas met capuchon, een zwarte trainingsbroek en grijze sportschoenen met een rood accent.Wie kent hem?