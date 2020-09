Woninginbraken

Tussen dinsdag 17 en woensdag 18 maart werd er twee keer ingebroken in huizen in de wijk Princenhage in Breda.

Omschrijving

De dader ‘flipperde’ zich een weg naar binnen. De waarschijnlijke inbreker is enkele malen gefilmd. Hij duwt en trekt wat aan de deuren, kennelijk om te kijken of ze goed afgesloten zijn. Opvallend is dat een dag voor de inbraken een verdachte man is gezien in de wijk. De man toont gelijkenissen met de man van de bewakingsbeelden. Het zou kunnen dat dit de inbreker is die een voorverkenning doet. Kijk naar de bewakingsbeelden. De vraag aan u is natuurlijk of u de dader herkent?