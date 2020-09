Ernstige mishandeling tijdens festival in Eindhoven

Op 2 november vorig jaar werd in het Philips de Jonghpark in Eindhoven het winterfestival ‘Bontgenoten’ gehouden. Daar veranderde toen het leven van een 27-jarige man.

Tijdens een ruzie loopt hij meerdere verwondingen op. En het zijn ernstige verwondingen. Hij liep een gebroken oogkas had, gebroken jukbeenderen en een gebroken neus op. De verwondingen aan zijn oog waren zo ernstig, dat hij voor de rest van zijn leven zijn linkeroog moet missen. Het is nog steeds niet duidelijk wat nou precies de aanleiding was. Mogelijk dat er onenigheid ontstond, tussen een jonge vrouw en het slachtoffer. Mogelijk dat toen mensen uit de vriendengroep van de jonge vrouw verhaal gingen halen bij het slachtoffer, waarbij iemand toen de harde klap uitdeelde. Wij willen deze jonge vrouw spreken en de dader van deze mishandeling.

Vragen

Het zou kunnen dat diegene zich niet realiseerde wat de gevolgen zouden zijn voor het slachtoffer. Datzelfde geldt voor mensen in zijn omgeving. En dat kan. Bedenk dan: het is niet te laat alsnog contact op te nemen. En we willen ook een oproep doen aan de jonge vrouw, die mogelijk onenigheid had. Als je het bent, of als je weet wie ze is, neem dan ook contact op.