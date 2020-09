Politie zoekt getuigen van inbraken brandweerkazernes

De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over twee inbraken in de brandweerkazernes in Venlo en Reuver.

Omschrijving

De kazerne aan de Nijmeegseweg in Venlo was doelwit tussen donderdag 13 augustus en maandag 17 augustus. Zo’n twee weken later, in de nacht van zondag 30 op maandag 31 augustus sloegen inbrekers toe bij de brandweer aan de Kapellerweg in Reuver. Op beide plekken werden materialen en apparatuur ontvreemd.

Of het hier om dezelfde inbrekers gaat, is niet bekend.

Heeft u informatie over deze inbraken of iets verdachts gezien bij de brandweerkazernes in Venlo en Reuver? Bel dan met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of vul het digitale tipformulier in. Liever anoniem blijven? Bel dan met 0800-7000.