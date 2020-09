Wie overvielen woning Roermond?

Op zaterdag 18 april wordt een 82-jarige vrouw in haar woning aan de Alexander Idenburgstraat overvallen. Het is ongeveer 03.00 uur in de nacht als het slachtoffer een bewapende man en vrouw aan haar bed ziet staan. Ze binden het slachtoffer vast en maken diverse waardevolle bezittingen buit.

Omschrijving

Het signalement van de verdachten is als volgt. Beiden waren

in het zwart gekleed

droegen handschoenen

droegen gezichtsbedekkende kleding

droegen beide een jas met een hoodie

Verder was de man slank, ongeveer 1.70 – 1.80 meter groot. Hij droeg een pet. De vrouw had een normaal postuur en was rond de 1.65 meter lang. Beide spraken Nederlands met een buitenlands accent. Een derde verdachte die erbij betrokken was, had een stevig postuur en was volledig in het zwart gekleed.

Dinsdag 29 september komt deze zaak in Opsporing Verzocht. Dan wordt er nieuwe informatie gedeeld en worden beelden van de verdachten vrijgegeven. Kijken dus, dinsdag 29 september om 20.30 uur op NPO1.