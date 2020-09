Man ontzet met geweld winkeldievegge in Zuidplein

Een vrouw steelt een fles parfum bij de ICI Paris in winkelcentrum Zuidplein. Medewerksters van de winkel houden haar samen met een beveiliger aan. Terwijl zij in het kantoortje van de winkel wachten op de politie, komt een man de vrouw met geweld bevrijden. Tijdens hun vlucht slaat de man een andere beveiliger neer in de nabijgelegen metrohal. De politie is zowel op zoek naar de winkeldievegge als de man die de beveiliger heeft mishandeld.

Omschrijving

Een medewerkster van de ICI Paris ziet vanuit het kantoortje waar de beveiligingsbeelden van de winkel te zien zijn, dat een vrouw een fles parfum steelt. Als ze naar deze vrouw toe loopt, loopt deze op haar gemak de winkel uit. De medewerksters waarschuwen de beveiliging en samen halen ze de vrouw terug de winkel in om haar op te houden tot de politie de vrouw kan overnemen.

Terwijl de beveiliging en de medewerkster van de ICI Paris de vrouw naar het kantoortje van de winkel begeleiden, pakt de vrouw haar telefoon en belt. Blijkbaar roept zij hulp in, want na enige tijd verschijnt een man in de winkel. Die kijkt om zich heen tot hij het kantoortje ziet en slaat dan met kracht deze deur open. De beveiliger probeert de man tegen te houden, maar terwijl de beveiliger met de man ‘worstelt’ gaat de vrouw er vandoor. Even later gaat ook de man er vandoor.

Ondertussen probeert een andere beveiliger die via de portofoon was gewaarschuwd de vluchtende verdachten tegen te houden, maar de mannelijke verdachte maakt slaande bewegingen om de beveiliger weg te houden. Uiteindelijk belanden ze met zijn allen in de metrohal waar de man de beveiliger hard en met opzet in het gezicht slaat. De beveiliger wordt geraakt vlak voor zijn oor en hij voelt een scherpe pijn en wordt zo duizelig dat hij zich naar de grond gaat. Intussen vluchten de verdachten in de richting van de Boerhaavestraat, stappen in een auto en rijden weg.



De beveiligingsbeelden zijn eerst binnen de politie gedeeld maar hebben tot nu toe nog geen herkenning opgeleverd. Daarom roepen we de hulp van het publiek in. Wie herkent deze personen?