Rellen Utrecht Kanaleneiland

Omschrijving

Minderjarig

In de uitzending van Bureau Hengeveld van 29 augustus richt de politie zich op de rellen in Kanaleneiland; vrijdag 14 augustus. De politie laat de jongens onherkenbaar zien omdat ze waarschijnlijk minderjarig zijn. Mocht dit geen resultaat opleveren, dan worden ze binnenkort herkenbaar getoond. Ze worden dan ook opgeroepen zich te melden.



Cameratoezicht

Vrijdagavond 14 augustus was het raak op de kruising van de Marshalllaan - Van Heuven Goedhartlaan. Het begon rond 21.00 uur en duurde tot zeker middernacht. Op de beelden is onder meer te zien dat het glas van een bushokje kapot wordt geslagen en een jongen gooit een brandbare vloeistof tegen de paal van het cameratoezicht. Als hij er vuurwerk tegenaan gooit ontstaat er brand. Eén van zijn maatjes filmt het tafereel met zijn telefoon. Een paar uur later heeft zich een grote groep verzameld en wordt de sfeer grimmiger. De ME komt eraan te pas en op beelden gemaakt door het videovoertuig is te zien hoe de jongeren met stenen naar de politie gooien.

De recherche is op zoek naar onderstaande verdachten. Als zij zich niet melden zullen zij binnenkort herkenbaar in de opsporingsprogramma's worden getoond. De politie heeft alle jongens die te zien zijn een nummer gegeven. Het kan zijn dat de nummers niet doorlopen.

VERDACHTE 6