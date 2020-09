Dodelijk steekincident Schoutendreef Den Haag

Op zaterdag 5 september rond 16.10 uur werd er in een portiek van de Schoutendreef in Den Haag een zwaar gewonde man aangetroffen.

Omschrijving

De man van 38-jaar overleed korte tijd later in een ziekenhuis. Het slachtoffer is Arturs Bardins. Van hem is bekend dat hij vaak in de buurt rondliep met zijn hondje Chips. Van het slachtoffer en zijn hondje wordt in de uitzending een foto getoond.