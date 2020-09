Straatroof Korinthestraat Zoetermeer

Op de Korinthestraat werd er met kracht een arm om de nek geslagen van het slachtoffer. Vervolgens werd de portemonnee van de aangever weggenomen. In deze portemonnee zat een groot geldbedrag. De verdachte rende weg in de richting van het Cadenzaplein. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.