Vrouw belaagd en gestoken

Vlakbij bij het theehuis springt plotseling een man met een zwarte rugzak op zijn rug uit de bosjes. Hij slaat een van vrouwen meerdere keren met een scherp voorwerp op haar hoofd en rug. Doordat ze hard gilt, komen haar vriendinnen direct terug en rent de verdachte weg in de richting van de Warmonderweg. In de uitzending wordt er een compositie tekening van de verdachte getoond.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06- 57876279.