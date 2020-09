Wie herkent deze inbreker?

Zondag 12 juli slaat een inbreker zijn slag in een woning op de Looiersgracht in Maastricht. Dat doet hij op klaarlichte dag, terwijl de bewoners thuis zijn. Hij maakt daarbij diverse bezittingen buit, waaronder twee portemonnees.

Op diezelfde zondagavond worden tussen 18.15 en 18.30 uur met de gestolen pinpas aankopen afgerekend bij een winkel op de Stationsstraat in Maastricht. De verdachte is tijdens deze daad vastgelegd. Hij droeg een opvallende jas en een heuptasje met opvallende oranje/rode strepen. Daarnaast droeg hij een zonnebril, pet en blauwe sneakers.

Vragen

Kent u de verdachte? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).