Winkeloverval Almere

Laatste update: 24-09-2020 | 09:51 Zaaknummer: 2020277847 Datum delict: 26-08-2020 Plaats delict: Almere

Op woensdagochtend 26 augustus heeft er om 09:10 uur in een supermarkt aan de Meistraat in de Seizoenenbuurt in Almere een overval plaatsgevonden. Heftige overval, want het personeel werd bedreigd met een behoorlijk groot mes. We zijn nog op zoek naar de dader. We hopen dat mensen de verdachte herkennen en ons hierover willen contacten. Ook als ze andere informatie hebben die van belang kan zijn in het onderzoek.