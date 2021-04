Bestelbus uitgebrand

In de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 april, even na middernacht brandde aan de Brugstraat, een bestelbusje volledig uit. Het busje stond vlak voor een rij woningen. De vlammen kwamen meters hoog, maar gelukkig sloegen ze niet over op de woningen.

De politie was snel ter plaatse en ze zagen nog net twee mannen wegrennen. De mannen hadden allebei een capuchon over hun hoofd. De achtervolging werd ingezet maar helaas wisten de mannen te ontkomen.

Vragen

Wie heeft er op dinsdagavond tussen 22.40 en 00.15 uur iets gezien dat mogelijk met de brand te maken kan hebben in de omgeving van de Brugstraat?

Wie weet wat er achter deze brand kan zitten?

Wie heeft op basis van het signalement een vermoeden wie de bus in brand heeft gezet?

Wie beschikt over camerabeelden uit de omgeving van de Brugstraat, Westerdokstraat en Celebesstraat waarop iets te zien is dat met deze zaak te maken kan hebben?