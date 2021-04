Drie elektrische fietsen gestolen Scherpenzeel

Een man en een vrouw stelen op zondagavond 28 februari op het Kerkplein in Scherpenzeel (Gld) drie bij de kerk gestalde en afgesloten elektrische fietsen. De twee fietsendieven worden door bewakingscamera’s vastgelegd. Vlak voordat zij hun slag slaan, wordt een witte bestelbus gezien die langs het Kerkplein rijdt. Het is mogelijk dat de fietsendieven daar de drie gestolen fietsen in hebben geladen. De recherche houdt er rekening mee dat de daders mogelijk uit de provincie Utrecht komen.

Omschrijving

Op zondagavond 28 februari rond 18.15 uur stallen een vrouw en haar man hun twee elektrische fietsen aan het Kerkplein in Scherpenzeel. Het betreft een wit/zwarte Sparta MNB herenfiets en een kobaltblauwe Gazelle Grenoble C7 HMB damesfiets. Zij gaan voor de kerkdienst naar binnen. Een plaatsgenoot stalt zijn elektrische fiets, een zwarte Gazelle C8 HMB herenfiets, rond 18.30 uur in een ander fietsenrek bij dezelfde kerk, doet hem op slot en gaat eveneens de kerk binnen.

Als de kerkbezoekers na de dienst naar buiten lopen, zien zij dat hun elektrische fietsen zijn gestolen. Bewakingscamera’s hebben de diefstallen vastgelegd: kort voor tien over half zeven komen een man en een vrouw uit de richting van de Marktstraat aanlopen. Zij lopen direct naar de gestalde fietsen. De man maakt het slot van een gestalde damesfiets kennelijk met een loper open, terwijl de vrouw de fiets bij het stuur vasthoudt. Als het slot open is, loopt de man weg in de richting van de Marktstraat. De vrouw haalt de nu niet meer afgesloten fiets uit het fietsenrek, stapt erop en rijdt weg in de richting van de Marktstraat en rijdt die in, in de richting van de Jumbo. De man blijft even op de hoek van het Kerkplein en de Marktstraat staan en loopt dan opnieuw naar de bij de kerk gestalde fietsen. Daar loopt hij, buiten het zicht van de camera, naar het andere fietsenrek. Hij opent ook die fiets en neemt deze mee.

Net voordat de diefstallen plaatsvonden, reed er een witte bestelbus langs het Kerkplein. Mogelijk dat de fietsendieven die hebben gebruikt om de drie gestolen fietsen daarin mee te nemen.

Signalement man:

stevig/gezet postuur

lichte huidskleur

1.70-1.80 meter

vermoedelijk licht gekleurde lange broek

vermoedelijk licht gekleurde jas

licht gekleurde schoenen

wit mondkapje

donker haar en bovenop hoofd kalend.

30-40 jaar

Signalement vrouw: