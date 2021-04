Ernstige mishandeling Utrecht

Op zondag 07 februari loopt een 22-jarige vrouw uit Utrecht hard in het Julianapark in Utrecht. Bij het passeren van een groepje jongeren krijgt ze een conflict en wordt vervolgens hard in haar gezicht geslagen.

Omschrijving

Op zondag 07 februari loopt een 22-jarige vrouw uit Utrecht hard in het Julianapark in Utrecht. Als zij rond 17.15 uur over het pad bij de grote vijver rent, staat daar een groepje van 4 of 5 jongens en 2 meisjes. Eén van de meisjes probeert haar opzettelijk te laten struikelen. Wanneer de Utrechtse met haar de discussie aan gaat, komt één van de jongens naar haar toe. Hij is verbaal agressief, bedreigt haar en geeft haar vervolgens een keiharde vuistslag in het gezicht. Daarna gaat de groep ervandoor. Het slachtoffer krijgt hulp van een passerende vrouw. In het ziekenhuis blijkt zij een gebroken oogkas en een gebroken neus te hebben opgelopen en moet zij worden geopereerd.

Signalementen

Het meisje dat het slachtoffer probeert te laten vallen:

Meisje met een lichte tot licht getinte huidskleur, 15/16 jaar, slank postuur, rond de 1.70 meter, wenkbrauwen dicht bij haar ogen, kleine mond en lang stijl donkerbruin haar. Zij sprak met een rollende R en had geen make-up op. Zij droeg een donkergroene winterjas met capuchon.



De jongen die het slachtoffer een keiharde vuistslag geeft:

Jongen met een lichte tot licht getinte huidskleur, 16/17 jaar, rond de 1.70 meter, slank postuur, symmetrisch gezicht, helder bruine ogen, donkerbruin krullend haar. Hij droeg een donkere trui.

De overige jongeren, 3 of 4 jongens en een meisje, zijn tussen de 14 en 16 jaar oud.