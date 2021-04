Gewapende overval op drogisterij Amersfoort

Op vrijdag 5 maart pleegt een geheel in het zwart geklede jonge man een gewapende overval op een drogisterij aan de Van Brammenstraat in Amersfoort.

Omschrijving

Op vrijdag 5 maart is de filiaalmanager met meerdere collega’s aan het werk in een drogisterij aan de Van Brammenstraat in Amersfoort. Terwijl zij rond tien voor twee achter de kassa staat en een klant helpt, ziet zij dat er een jonge man naast de klant komt staan. Deze jongen heeft een capuchon over zijn hoofd, zijn gezicht grotendeels afgedekt en heeft een groot slagersmes in zijn rechterhand. Hij bedreigt de manager met het grote mes en eist geld. Het slachtoffer moet het briefgeld uit de kassa halen. De verdachte stopt het geld in een mini-Jumbo-shopper (tas). Vervolgens rent hij rechtsaf de winkel uit.

Een getuige treft bij de achterzijde van woningen aan de Abraham Blankaartsingel en bij de vlakbij gelegen speeltuin aan de Van Brammenstraat meerdere bankbiljetten aan. Kennelijk heeft de overvaller die op zijn vlucht verloren. Het lijkt er dus op dat hij vanuit de winkel rechtsaf is weggerend in de richting van de kruising met de Pieter Stastokerf - Van Brammendreef, die kruising in de richting van de speeltuin is overgestoken en door de poort achter de woningen aan de Abraham Blankaartsingel in de richting van de Bartje Blomstraat is gevlucht.