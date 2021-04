Pizzabezorger van scooter beroofd

Omschrijving

Op maandagavond 15 maart is een 17-jarige jongen uit Veenendaal aan het werk als pizzabezorger in zijn woonplaats. Na kort voor half negen een pizza te hebben bezorgd bij een adres op de Dahliastraat, rijdt hij terug naar de pizzeria. Als hij daarbij rond half negen op de Lindenlaan rijdt, in de richting van de Stationsingel, ziet hij een dat zo’n vijftig meter voor hem een man rechts op de stoep loopt. Dit valt hem op omdat hij even eerder, toen hij met zijn bezorging onderweg was naar de Dahliastraat, dezelfde man op het bruggetje op de kruising Kanaalweg / Kastanjelaan had zien lopen in de richting van Het Goeie Spoor.



De Veenendaler ziet dat de man meerdere keren achterom kijkt terwijl hij hem op de Lindenlaan nadert. Als de bezorger vlak bij de man is stapt de man plotseling de weg op en blokkeert de doorgang voor de bezorger, die daarom hard moet remmen. De man haalt een vuurwapen tevoorschijn, richt die op de Veenendaler en eist zijn scooter. Gezien de dreiging met het vuurwapen, besluit het slachtoffer van de scooter te stappen. Daarop gaat de straatrover op de scooter zitten en rijdt ermee weg over de Lindenlaan, rechtsaf de Stationsingel op in de richting van de Kastanjelaan. Het slachtoffer belt direct 1-1-2 en agenten gaan ter plaatse. Zij kijken in de wijde omgeving naar de straatrover en de scooter uit, maar treffen beide niet meer aan.



Signalement

De straatrover is een man met een licht getinte huidskleur, rond de 1.80 meter, slank postuur. Hij droeg een donkerblauwe halflange Para Jumperjas met capuchon zonder bontkraag, grijze trainingsbroek, opvallend lichtkleurige schoenen en zwarte dunne handschoenen. Hij had de capuchon over zijn hoofd, droeg een lichtblauw mondkapje en had een gouden pilotenbril op met donkere glazen.

De scooter is een zwarte Sym, type Xpro, origineel voorzien van het kentekenplaatje F094XV. Achterop staat een zwarte box, om de pizza’s/bezorgmaaltijden in te vervoeren. Wat mogelijk aan de scooter kan opvallen is dat de hendel van de linker rem iets is verbogen.