Verdachte gezocht

In verband met een onderzoek zijn we op zoek naar deze man op de bijgaande foto's. De man is verdachte in een onderzoek van onze recherche. Deze foto's zijn van hem gemaakt toen hij op donderdag 6 augustus 2020 in de ochtend een horecagelegenheid bezocht in de Smedestraat in Haarlem.

We roepen deze man op om zichzelf te melden bij de politie in Haarlem. Hij wordt in de gelegenheid gesteld om zichelf te melden binnen 14 dagen; zijn foto is nu nog geblurd en we zullen zijn foto ongeblurd publiceren als over 14 dagen zijn identiteit nog niet bekend is.

Bent u deze man of kent u deze man? Neemt u dan contact op met de politie in Haarlem via bijgaand tipformulier of telefonisch. Vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2020165109 bij.