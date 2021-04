Politie zoekt drietal in onderzoek naar openlijke geweldpleging

Omschrijving

Geweld en letsel

Een vermoedelijke woordenwisseling tussen de twee vrienden en het jonge viertal ontaardt in duwen en trekken, over en weer. De vier jongens lopen op enig moment weg van de twee mannen, maar al snel daarna volgt toch weer een onderlinge confrontatie. Wanneer het latere slachtoffer één van de jongens vastpakt en hem een duw geeft, gaat het mis: twee jongens geven hem een vuistslag in zijn gezicht. Een derde pakt hem vast en werkt hem naar de grond. Eenmaal op de grond, wordt de Amsterdammer door alle vier de jongens geslagen en geschopt. De vriend probeert één van hen weg te trekken, terwijl er ter hoogte van zijn gezicht een hoge trap wordt uitgedeeld.

Het slachtoffer ligt kort daarna bewusteloos op de grond en het viertal gaat er vandoor in de richting van het Witte Veld. In het ziekenhuis blijkt dat de Amsterdammer meerdere breuken heeft opgelopen, dat hij geopereerd moet worden en dat hij zeker zes weken niet kan lopen.



Aanleiding

Wat uiteindelijk de aanleiding is geweest van de verschillende woordenwisselingen, (fysieke) confrontaties en het ernstige geweld, is nog steeds niet duidelijk geworden. Het kan gaan om homo-gerelateerd geweld. Het slachtoffer verklaart dat dit een mogelijkheid is, omdat hij homoseksueel is en denkt te herinneren dat het viertal kwetsbare opmerkingen over zijn geaardheid heeft gemaakt. De recherche hoopt daarom dat er mensen zijn die misschien iets hebben opgevangen van de woordenwisselingen en dit met de politie willen delen. Op deze manier probeert het onderzoeksteam inzichtelijk te krijgen wat zich nu precies op het station heeft afgespeeld en voorgedaan.



Aanhouding verdachte, andere drie onbekend

In het onderzoek naar deze openlijke geweldpleging, heeft de politie één aanhouding verricht. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Haarlem. De verdachte heeft bekend, is voorgeleid en op last van de rechter-commissaris geschorst.

De identiteit van de andere drie verdachten is vooralsnog niet bij de politie bekend. De recherche wil heel graag weten wie deze jongens zijn en met hen in gesprek gaan. Daarom worden de beelden van de drie andere verdachten (nu nog onherkenbaar) getoond. Het drietal krijgt twee weken de tijd zich bij de politie te melden. Doen zij dit niet, dan zullen de verdachten herkenbaar in beeld worden gebracht.