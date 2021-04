Avondwinkels, slijterij én eigenaar doelwit van geweld in Osdorp

In september 2020 vinden er twee heftige incidenten plaats in Amsterdam-Osdorp. Het begint op 5 september met een harde en heftige explosie bij een avondwinkel aan de Pieter Calandlaan. Drie weken later is het opnieuw raak: nog onbekende daders proberen explosieven af te laten gaan bij een avondwinkel en een slijterij aan de Osdorper Ban. De eigenaar van deze twee bedrijven wordt hierbij zelfs beschoten. De politie is dringend op zoek naar meer informatie over beide incidenten.

Omschrijving

Van zowel het eerste als het twee incident zijn camerabeelden beschikbaar, op deze beelden zijn onder andere verschillende verdachten te zien. Door de beelden nu te delen, hoopt de recherche meer te weten te komen over de mogelijke verantwoordelijke(n) en de toedracht van de incidenten.



Explosie avondwinkel Pieter Calandlaan

De eerste explosie vindt plaats bij een avondwinkel aan de Pieter Calandlaan in de nacht van vrijdag 4 op 5 september 2020, rond 03.30 uur. De ontploffing veroorzaakt grote schade aan de gevel van de winkel en de bovengelegen woningen. Ook tientallen voertuigen die aan de weg geparkeerd staan, raken beschadigd. Brokstukken liggen verspreid over de straat, tot op 100 meter afstand van de avondwinkel.

Beelden

Op diverse camerabeelden van het incident is te zien dat een onbekend persoon, verdachte 1, die nacht meerdere keren aan komt rijden bij de avondwinkel op een rode scooter. Hij duwt uiteindelijk met moeite een pakketje door de brievenbus van de avondwinkel, rolt een wit snoer af en brengt het explosief vervolgens tot ontploffing. Na de ontploffing pakt verdachte 1 het witte snoer weer op en hij verdwijnt uit beeld. Hij vlucht in de richting van de Baden Powellweg. Deze verdachte is kort voor de explosie twee keer eerder op de locatie geweest. Hij wordt bij één van die keren gevolgd door een tweede verdachte op een grijze scooter.

Signalementen

De signalementen van beide verdachten:

Verdachte 1:

- Man

- Lichte tot licht getinte huidskleur

- Ongeveer 1,75 meter lang

- Normaal tot stevig postuur

- Zwarte jas met capuchon, met op de achterzijde een groot wit Nike logo, met rechtsonder het logo een rode opschrift

- Donkerblauwe trainingsbroek met aan de zijkant een rode streep met daaronder rode tekens of letters

- Zwarte Nike schoenen met witte zool

- Zwarte gezichtsbescherming

- Zwarte cap met New York Yankees-opdruk

- Oranje handschoenen met grijze accenten

Verdachte 2:

- Lichte tot licht getinte huidskleur

- Zwarte jas

- Zwarte helm

Scooters

De verdachten maken gebruik van twee scooters. De rode scooter van de eerste verdachte is vermoedelijk één van het merk Piaggio. De (motor)scooter van de tweede verdachte is vermoedelijk een grijze Vespa. Op de achterzijde is een geel kentekenplaat zichtbaar, waarvan het kenteken niet leesbaar is.



Incidenten avondwinkel en slijterij Osdorper Ban

Drie weken na de eerste explosie, in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 september, proberen zes personen op drie scooters rond 04.15 uur soortgelijke explosieven te plaatsen bij twee panden aan de Osdorper Ban. Ontploffingen vinden er bij de avondwinkel en de slijterij echter niet plaats, mogelijk omdat de daders gestoord worden door de eigenaar van beide zaken die nog aanwezig was in de slijterij. Wanneer hij vreemde geluiden buiten hoort en poolshoogte gaat nemen, ziet hij dat iemand een explosief neer wil leggen bij de avondwinkel en vervolgens weer meeneemt. Hij gaat samen met zijn hond naar buiten, ziet mensen op scooters wegvluchten en wordt vervolgens beschoten. De eigenaar raakt hierbij gewond aan zijn arm, maar overleeft de beschieting gelukkig wel. Er blijven ook niet-ontplofte explosieven achter op de Osdorper Ban en die worden later door specialisten van de politie onschadelijk gemaakt.



Beelden

Op camerabeelden is te zien hoe die nacht drie scooters met daarop zes verdachten met veel vaart over de stoep en het fietspad van de Osdorper Ban aan komen rijden. Een bordeaux rode scooter stopt voor de slijterij, de andere twee scooters rijden iets verder door. Op de rode scooter zitten de eerste en tweede verdachte. Verdachte 1 een plaatst een pakketje voor de gevel van de slijterij en rolt wit draad uit. Dit lukt niet en hij neemt het pakketje en de witte draad mee. Ondertussen heeft verdachte 2 een vuurwapen in zijn hand en richt dit op de slijterij. De tweede scooter wordt bestuurd door de derde verdachte, de vierder verdachte is zijn bijrijder. Verdachte 4 lijkt een vuurwapen in zijn rechterhand te hebben als hij van de slijterij naar de avondwinkel loopt. De derde scooter wordt bestuurd door de vijfde verdachte, de zesde verdachte is zijn bijrijder. Op de beelden is te zien dat verdachte 6 afstapt, naar het rolluik van de avondwinkel loopt en daar kennelijk iets neerlegt. Aan dit voorwerp zit een lange witte draad en hij rolt deze uit. Daarna loopt hij met de draad uit beeld.

Op de camerabeelden van de slijterij is te zien dat de eigenaar en zijn hond uit de zaak komen. Op het moment dat de eigenaar uit de winkel komt, loopt zijn hond op verdachte 5 af. De eigenaar loopt achter zijn hond aan en is even uit beeld. Als de eigenaar weer in beeld komt, kijkt hij in de richting van Hoekenes. Een fractie later grijpt hij naar zijn rechterarm en kijkt er ook naar. Op de camerabeelden van de avondwinkel is te zien dat één van de scooters met daarop twee personen over de rijbaan van de Osdorper Ban terugrijdt richting de Notweg. Hij rijdt langs de slijterij. De eigenaar staat op dat moment voor zijn winkel. Er zijn enkele lichtflitsen te zien vanaf deze scooter bij het passeren van de slijterij. Kennelijk wordt hij op dat moment meerdere malen beschoten.

Signalementen

De eerste twee verdachten komen het beste in beeld. Hun signalementen:

Verdachte 3:

Man

Ongeveer 1.75 cm lang

Stevig postuur

Donkere kleding, waaronder een hoodie met capuchon

Sneakers met witte zool en witte veters

Zwarte gezichtsbedekking

Heuptas met zwart schouderband/hengsel

Haalt het pakket met witte snoer uit die tas en gooit dit richting de deur

Verdachte 4:

Man

Normaal postuur

Draagt zwarte gezichtsbedekking, vermoedelijk een bivakmuts

Draagt donkere regelkleding, met reflecterende strepen op jas en broek

Ze stappen, nog voordat de eigenaar de winkel naar buiten komt, op een geparkeerde scooter, waarvan de knipperlichten nog branden.

Toedracht

Waarom deze incidenten hebben plaatsgevonden, staat nog niet vast. De recherche houdt er sterk rekening mee dat de twee incidenten wel iets met elkaar te maken hebben en hoopt dat er mensen zijn die mogelijk meer kunnen vertellen over de eventuele toedracht.