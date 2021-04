Dodelijk schietincident Van Limburg Stirumplein

Omschrijving

Beschieting

De 29-jarige Paquay werd bij het schietincident in zijn borst geschoten. Hij overleed die zondag ter plekke aan zijn verwondingen. Kort daarvoor is hij rond 19.30 uur opgehaald door een vriend, die zijn hulp nodig had. Samen haalden ze nog een vriend op en reden ze in een Mercedes naar het Van Limburg Stirumplein in de Staatsliedenbuurt. Kort nadat de auto op het plein stopte, werd het slachtoffer vrijwel meteen neergeschoten. Eén van de vrienden werd in zijn been geraakt, de andere moest rennen voor zijn leven. Hij bleef ongedeerd.

Aanhoudingen

In deze zaak zijn een vrouw van 20 en een man van 29 jaar uit Amstelveen aangehouden. Zij zitten nog vast en worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Roudile.



Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden zijn kort voor het schieten twee mannen te zien. Nadat er is geschoten, komen ze opnieuw in beeld, rennend uit de richting van het plein. Een derde man voegt zich bij hen. Het onderzoeksteam vermoedt dat de man met de opvallende, grijs zwarte jas de schutter is geweest.



Vluchtauto’s

Een paar minuten na het schieten reden twee auto’s, mogelijk een Volkswagen en een Peugeot, weg uit de richting van het Van Limburg Stirumplein. De recherche vermoedt dat de inzittenden betrokken zijn geweest bij incident. Wie heeft meer informatie over de vermoedelijke vluchtauto’s en de inzittenden?



Zwarte bestelbus

De politie komt graag in contact met de bestuurder van een zwarte bestelbus die rond het moment van de schietpartij door de Staatsliedenbuurt reed. Mogelijk is deze persoon een belangrijke getuige.