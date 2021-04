Politie deelt beelden van vernieling GGD-teststraat RAI

Donderdagochtend 11 maart 2021 worden bij de GGD-locatie in de Amsterdamse RAI verschillende vernielde banners aangetroffen. Op die locatie bevinden zich op dit moment een corona-teststraat en het vaccinatiecentrum van de GGD. Op de vernielde banners staat waardevolle informatie aangegeven in het kader van de strijd tegen corona. Op de borden staat onder meer aangegeven in welke richting mensen moeten lopen om getest of gevaccineerd te worden. Iemand heeft deze banners moedwillig met een scherp voorwerp kapot gesneden en zo onherstelbaar beschadigd. De politie deelt nu beelden van deze vernielingen, in de hoop dat iemand de persoon die verantwoordelijk is voor deze vernielingen, kent of herkent.

Omschrijving

Een nog onbekende man loopt vlak na middernacht over het terrein van de RAI. Hij rommelt bij diverse banners en maakt ze kapot. De banners waar de man bij bezig is, zijn ook precies de banners die een paar uur later zwaar beschadigd worden aangetroffen. Waarom de banners vernield zijn, staat nog niet vast. Maar het lijkt er wel op dat de man het specifiek op de banners gemunt had.

Signalement

De verdachte in deze zaak is vastgelegd op beelden van de RAI, maar ook op beelden van het NS-station RAI, waar deze persoon vandaan kwam. Zijn signalement:

- Man;

- 25 tot 30 jaar oud;

- Lichte huidskleur;

- Donker blond tot licht bruin haar, langer bovenop met krullen;

- Korte baard/snor;

- Verdachte lijkt zogenaamde O-benen te hebben en is vermoedelijk rechtshandig;

- Hij droeg een blauw/zwarte jas met gele voering in de capuchon

- Zwarte broek;

- Witte gympen met blauw accent op de hiel