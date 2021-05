Supermarkt twee keer in tien dagen overvallen Zeilstraat Laatste update: 11-05-2021 | 21:20 Zaaknummer: 2021076692 Datum delict: 13-04-2021 Plaats delict: Amsterdam Een supermarkt op de Zeilstraat is in tien dagen tijd twee keer overvallen, door mannen met opvallende tatoeages. Zowel op 3 als op 13 april worden jonge medewerksters bedreigd met een vuurwapen en moeten onder dwang de kassa leeghalen. Het rechercheteam houdt - op basis van de vergelijkbare werkwijze én de uiterlijke kenmerken van de verdachte – mogelijk dezelfde persoon de supermarkt beide keren heeft overvallen. Daarom toont de politie de beelden van beide overvallen, in de hoop dat iemand de verdachte(n) kent of herkent. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Angstige momenten

Voor de jonge medewerksters, maar ook voor de aanwezige klanten in de winkel, zijn het bijzonder angstige momenten. Hun jonge leeftijd weerhoudt de verdachte(n) er niet van om tegen hen te schreeuwen, aan hen te trekken en een vuurwapen op hen te richten. Ondanks dat ze niet fysiek gewond zijn geraakt, zijn dit heel heftige, traumatische ervaringen voor hen. Ook de klanten, die op dat moment in de winkel aanwezig zijn, zijn erg geschrokken. Het onderzoeksteam zet dan ook alles op alles om deze verdachte(n) te vinden en van de straat te halen. 3 april

Op 3 april 2021 wordt de supermarkt overvallen door een man met opvallende tatoeages. Hij bedreigt een 16-jarige medewerkster, die bij de zelfscankassa’s staat, met een vuurwapen. Ze wordt ruw meegetrokken naar de servicebalie, waar ze de kassa moet openen en het geld moet afgeven. De verdachte pakt ook zelf het geld uit de kassalade en stopt dit ook in een gele tas die hij bij zich had. Vlak voordat hij het pand verlaat, bedreigt hij de klanten met het vuurwapen. Op de fiets vlucht de verdachte over de Zeilstraat in de richting van de Aalsmeerweg. verdachte overval 3 april (zaaksnummer 2021069679) 13 april

Tien dagen later, op 13 april, wordt dezelfde supermarkt weer overvallen. Een verdachte, opnieuw met opvallende tatoeages op zijn hand, komt ook op de fiets. Hij komt aanfietsen uit de richting van de Zeilbrug. In de supermarkt bedreigt hij een 18-jarige medewerkster met een vuurwapen. Ze moet de kassalade van de servicebalie openen en het geld in een zwarte tas doen. Dat gaat hem blijkbaar niet snel genoeg en de verdachte grijpt meerdere keren zelf het geld uit kassalade. Tijdens de overval komt een vrouwelijke klant langs gelopen, die niet door heeft dat er een overval gaande is. De verdachte pakt deze klant in haar nek en duwt haar terug. De verdachte vraagt de medewerkster naar meer geld. Als de medewerkster zegt dat er niet meer geld is, rent de verdachte de supermarkt uit. Hij vertrekt op de fiets. verdachte overval 13 april 2021 (zaaksnr. 2021076692) Signalementen Het signalement van de verdachte van de eerste overval op 3 april:

- man

- lichte huidskleur

- normaal tot fors postuur

- tatoeages in nek aan rechterzijde, cirkelvormige tatoeage op linkerhand en -vingers

- oranje veiligheidsvest met op de rugzijde opschrift: hou voldoende afstand: 1,5 meter

- zwarte pet met wit opschrift Jack Daniels (zie boven)

- blauwe handschoenen

- grijs/groene (sport) schoenen

- grijs/groene jas met zwarte biezen, gedragen onder het oranje veiligheidsvest

- zwarte broek

- had een gele plastic tas bij zich Het signalement van de verdachte van de tweede overval op 13 april:

- man

- lichte huidskleur

- cirkelvormige tatoeage op linkerhand

- kort geschoren haar

- normaal postuur

- zwart mondkapje over mond en kin

- grijs jas/vest

- zwarte broek

- bruine schoenen met witte zool

- zwarte rugtas op zijn rug

Vragen Vragen

Kent of herkent u de man(nen) op de beelden, wellicht aan de hand van de uiterlijke kenmerken, zoals de tatoeages in nek en op hand? Of heeft u hem/hen ergens gezien? Of heeft u andere informatie in de zaak?

