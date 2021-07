Geldopname div. locaties na babbeltruc nep politie (Osdorper Ban)

De Amsterdamse recherche doet onderzoek naar een reeks babbeltrucs, waarbij vier ouderen op slinkse wijze zijn bestolen van hun geld. Middels babbeltrucs, waarbij de slachtoffers telefonisch worden benaderd door nep-agenten, worden hun pincodes achterhaald en hun bankpassen gestolen. De bankpassen worden vervolgens gebruikt om geld op te nemen en om sloffen sigaretten te kopen. Het onderzoeksteam deelt nu beelden van vijf verdachten, die met deze gestolen bankpassen geld opnemen of betalen. Wie kent of herkent ze?

Omschrijving

Babbeltruc door nep-agent

In een tijdsbestek van drie maanden tijd worden vier vrouwen uit Amsterdam en Amstelveen, variërend in de leeftijd van 86 tot 93 jaar, opgebeld door personen die zeggen bij de politie te werken. De persoon aan de andere kant van de lijn, de zogenaamde politiemedewerker, vertelt hen dat hun bankrekening of bankpas voorkomt in een politieonderzoek. De ‘politieman’ verbindt het nietsvermoedende slachtoffer door met een zogenaamde bankmedewerker, om zo hun bankgegevens te achterhalen. Ook stuurt hij een koerier langs de woning, om de bankpas op te halen. Zodra de bankpassen zijn opgehaald, worden de bankpassen gebruikt om voor duizenden euro’s aan contant geld op te nemen én om sloffen sigaretten te kopen.

Mogelijk verband

Vanwege de vergelijkbare werkwijze, en de overeenkomsten in de diverse signalementen, staan de vier zaken mogelijk in verband met elkaar.

Aanhouding

De inspanningen van het onderzoeksteam hebben reeds geleid tot de aanhouding van een 29-jarige verdachte uit Amsterdam. Deze man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij deze zaak. Welke rol hij precies heeft gespeeld, in nog onduidelijk. Het onderzoek gaat dan ook onverminderd verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Signalementen

De politie deelt nu de beelden van nog onbekende mannen, die voornamelijk in de omgeving van Amsterdam-West geld opnemen of betalen met de gestolen bankpassen:

Het signalement van verdachte 1:

- man

- gemiddeld tot stevig postuur

- lichte huidskleur

- grijze muts

- lichtblauw mondkapje

- donkere, gewatteerde jas

- jeans met scheuren en vlekken

- zwarte schoenen

NN1 Babbeltruc Osdorperban procesverbaalnummer 2020261606

Het signalement van verdachte 2:

- man

- lichte huidskleur

- rode pet met opdruk ‘B20’ met reflecterende sticker op de klep

- zwart mondkapje

- zwarte jas, met capuchon, met witte voering



NN2 Babbeltruc Bolestein procesverbaalnummer 2021001069

Het signalement van verdachte 3:

- man

- gemiddeld tot stevig postuur

- lichte tot licht getinte huidskleur

- donkere ogen

- donkerkleurige pet

- donkerkleurig mondkapje met witte touwtjes achter zijn oren (bij appartement) en op een ander moment met een lichtkleurig - - mondkapje (in de winkel)

- donkerblauwe, gewatteerde jas

- jeans met scheuren en vlekken

- zwarte schoenen



NN3 Babbeltruc Rembrandtweg procesverbaalnummer 2021002250

Het signalement van verdachte 4:

- vermoedelijk man

- lichte huidskleur

- normaal postuur

- donkerkleurige jas met capuchon, met een witte opdruk op de linker schouder

- donkerkleurige pet

- zwart mondkapje

NN4 Babbeltruc Rembrandtweg procesverbaalnummer 2021002250

Het signalement van verdachte 5:

- man

- lichte huidskleur

- normaal tot stevig postuur

- donkerkleurige jas

- donkerblauwe jeans

- lichtblauw mondkapje

- witte sneakers met witte zool

- zwarte pet

NN5 Babbeltruc Van Speijkstraat procesverbaalnummer 2021056540

Mannen

Er wordt nog onderzocht of de getoonde mannen op de beelden ook daadwerkelijk vijf verschillende personen zijn, of dat éénzelfde persoon - in een wisselende samenstelling van kleding - vaker voorkomt op de beelden.



Verdenking

De derde verdachte betaalt met een gestolen bankpas, maar haalt vermoedelijk ook de bankpas op bij de woning van één van de slachtoffers. Van de overige verdachten is het onbekend of zij betrokken zijn bij de babbeltruc. Deze overige mannen worden dan ook verdacht van het betalen of geldopnemen met een gestolen bankpas.