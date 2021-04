Wie legt er een vuurwerkbom bij de Mieraskerk?

Omschrijving

Buurtbewoners werden opgeschrikt door een harde knal. Door de knal sprong onder meer een ruit in de voorpui van de kerk. Er vielen gelukkig geen gewonden. Onderzoek door de forensische opsporing van de politie wijst uit dat het veroorzaakt is door vuurwerk.

Het onderzoek loopt nog volop en we hebben al meerdere mensen gesproken, maar zoals iedereen zal begrijpen, waren er op dat tijdstip weinig mensen op straat. Gelukkig hebben we camerabeelden en die willen we nu delen met de kijkers. We hopen dan ook dat iemand de persoon op de beelden herkent en contact met ons opneemt. Vul dan het tipformulier in of bel met 0900-8844. Als u liever anoniem wilt blijven, bel dan 0800-7000.