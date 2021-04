Wie stal voor een vermogen aan VVV bonnen uit een basisschool?

Op woensdag 2 december 2020 rond 16.00 uur is een man duidelijk op zoek naar waardevolle spullen in basisschool De Korf in Rotterdam. Hij vindt daarbij een grote hoeveelheid aan VVV bonnen en wisselt deze diezelfde dag en de dagen daarop in bij verschillende winkels. Wie herkent deze man?

Omschrijving

De man waar de politie op zoek naar is, belde rond 16.00 uur op woensdagmiddag 2 december 2020 aan bij bassischool de Korf, gelegen aan de Korfmakersstraat in Rotterdam. Hij deed zich voor als medewerker van de school en werd daarom binnengelaten. Eenmaal binnen begint hij een ware strooptocht, duidelijk op zoek naar waardevolle spullen. Hij vindt een groot aantal VVV waardebonnen en neemt deze mee. Nog op dezelfde dag, maar ook op de dagen erna, wisselt hij deze bonnen in bij diverse winkels in Rotterdam. Hij levert deze bonnen in bij filialen van Kruidvat, Primera en Trekpleister.