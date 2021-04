Diefstal tas uit auto en pinfraude

Omschrijving

Het was genoeg voor iemand om vliegensvlug een tas met pinpas uit de auto te stelen. De man op de beelden gaat niet lang daarna shoppen in een supermarkt in de buurt. Maar dan wel met de gestolen pinpas. Er hangen goede camera’s in deze supermarkt, te zien aan de kwaliteit van de beelden. Dat is mooi, want het maakt de kans op herkenning een stuk groter! De vraag is net zo duidelijk als de beelden: wie is deze man? Geef uw tips door!