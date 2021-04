Wie beroofde een 71-jarige vrouw in Prinsenbeek?

Omschrijving

De vrouw loopt nietsvermoedend door de straat. Met niet ver achter haar aan, de dader. Even verder, en net buiten beeld, wordt de vrouw beroofd. Dat blijkt even later, als de dader weer langs rent. Nu met de tas van de vrouw in zijn handen. Kort daarvoor had de vrouw bij een bank aan de Markt gepind. Het zou zo maar kunnen dat de dader dat gezien heeft en haar misschien toen al in de gaten hield. Dat kan iemand opgevallen zijn. Als dat zo is, dan horen we dat natuurlijk graag.