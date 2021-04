Geweldpleging door groep in binnenstad Den Bosch

Op vrijdag 30 oktober 2020, kort na 23.00 uur, besluit een groepje van vier vrienden vanuit de ouderlijke woning van één van hen nog even een rondje te gaan lopen. Als ze nabij de Parade de Bossche binnenstad inlopen, krijgen ze in de smiezen dat een groep van een stuk of dertig jongens het op ze voorzien heeft. De slachtoffers worden aangevallen, krijgen flink klappen en van sommigen wordt hun telefoon weggehaald. Drie verdachten worden meteen door gealarmeerde agenten opgepakt, maar naar een groot aantal zijn we nog op zoek. We hebben 22 verdachten op beeld en we vermoeden dat ze uit Vught komen. Wij willen héél graag weten wie zij zijn. We roepen ze met klem op zich te melden.

Omschrijving

Vooralsnog hebben we hun gezichten onherkenbaar gemaakt. Wij willen deze verdachten namelijk de kans geven om zich zelf bij ons te komen melden, voordat we hun gezicht herkenbaar tonen op deze website en bij het opsporingsprogramma Bureau Brabant op maandag 3 mei. Mensen die verdachten herkennen roepen we met klem op om zich bij ons te melden met hun informatie. Je helpt dan niet alleen mee om de verdachten te identificeren, maar je voorkomt dus mogelijk ook dat diegene, misschien wel familie of een goede bekende, herkenbaar met zijn gezicht op TV komt.



Het groepje vrienden passeert die avond een grote groep jongens, die bijna allemaal op de fiets zijn. Kennelijk om geen enkele duidelijke reden besluiten de jongens uit de grote groep dat ze het viertal moeten hebben en ze gaan achter hen aan. De slachtoffers proberen er nog vanaf de Parade vandoor te gaan, maar de fietsers zijn sneller. Op de Kerkstraat worden de vrienden ingesloten en één van de vrienden doet nog een poging de situatie te sussen. Tevergeefs, zo blijkt. Hij en zijn vrienden krijgen klappen, maar een van hen weet nog wel met 112 te bellen. Als de gealarmeerde politie arriveert, gaan de aanvallers er vandoor. Het lukt de agenten echter om nog drie ervan in de kraag te vatten.



Het onderzoek heeft daarna niet geleid tot meer aanhoudingen van verdachten, waardoor de officier van justitie heeft besloten om de foto’s van de groep verdachten openbaar te maken. Uit het onderzoek is wél naar voren gekomen dat de verdachten waarschijnlijk uit Vught en omgeving komen. Daarom richten we ons vooral op de inwoners van Vught met de vraag wie de jongens op de foto’s zijn?



Laat deze jongens niet wegkomen met deze daad van zinloos geweld tegen de vier vrienden. Meld je via 0900-8844 bij de districterecherche in Den Bosch als je informatie hebt die ons kan helpen deze zak op te lossen. Of bel via 0800-6070 met de Opsporingstiplijn of eventueel gegarandeerd anoniem met de M-lijn, 0800-7000.