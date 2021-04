Polak pchnięty nożem podczas napadu w hotelu dla migrantów zarobkowych

Omschrijving

OBEJRZYJ WIDEO



(Voor Nederlands klik hier)



Tej nocy, z czwartku na piątek, dwóch kolegów spotkało się u jednego z nich, kiedy nagle zapukano do drzwi pokoju, w którym się znajdowali. Po otwarciu drzwi mieszkaniec został natychmiast popchnięty przez jakiegoś mężczyznę. Mężczyzna ten był uzbrojony w nóż i miał małą, ręczną broń palną, i mówił po polsku. Do pokoju wszedł również drugi mężczyzna, który kilkakrotnie próbował uderzyć jednego z napadniętych, żądając pieniędzy. Jeden z kolegów został również ugodzony nożem. Oprócz sporej sumy pieniędzy, zabrano także kilka rzeczy osobistych. Ranny mężczyzna został opatrzony na miejscu zdarzenia przez pracowników pogotowia ratunkowego.



Z nagrań monitoringu kompleksu hotelowego wynika, że sprawcy weszli przez okno sali rekreacyjnej. Potem prawdopodobnie pobiegli prosto do pokoju jednej z późniejszych ofiar. Po dokonaniu napadu wrócili do tego samego pomieszczenia i wyszli przez to samo okno. Na nagraniu z monitoringu widać, że są odbierani na zewnątrz przez samochód, prowadzony przez trzecią osobę. Nic nie wiadomo o tym kierowcy, a my oczywiście chcielibyśmy dowiedzieć się, kto to był.



Ponieważ obaj napastnicy mówili również po polsku, zakładamy, że są tej narodowości. Nie wiadomo jednak, kim są ani gdzie przebywają. Zwracamy się zatem z apelem do osób z polskiej społeczności w Holandii o pomoc w rozpoznaniu tych mężczyzn. Obejrzyjcie zdjęcia i ujęcia z kamer monitoringowych.



Rysopis napastników:



Mężczyzna 1:

- około 1,86 m wzrostu;

- szczupła sylwetka;

- kominiarka, czerwono-czarna, główka z czaszką;

- mały pistolet, +/- 10 cm, czarny;

- nóż z ostrzem o długości około 20 cm; w ostrzu były otwory;

- ubrany całkowicie na czarno



Mężczyzna 2:

- jasna karnacja;

- muskularna / szeroka budowa ciała;

- około 1,70 m wzrostu;

- ciemne włosy, bardzo krótko obcięte na jeża;

- niebieska koszula z długim rękawem;

- szare spodnie z kwadratowymi kieszeniami;



Jakieś wskazówki?

Czy masz jakieś informacje, które mogą nam pomóc w znalezieniu sprawców? Czy rozpoznajesz sprawców? Czy wiesz, kto był kierowcą samochodu, którym uciekali lub czy rozpoznajesz samochód po charakterystycznych felgach? W takim razie chcielibyśmy się z Tobą skontaktować. Informacje można przekazać za pomocą powyższego formularza do zgłaszania informacji. Możesz również zadzwonić na specjalną linię informacyjną pod numer 0800-6070 lub anonimowo podzielić się swoimi informacjami poprzez Meld Misdaad Anoniem (Zgłaszaj przestępstwa anonimowo), dzwoniąc na numer 0800-7000.



NEDERLANDS:

Twee Poolse vrienden werden op vrijdag 8 januari 2021 rond 02.45 uur onaangenaam verrast toen zij in een arbeidsmigrantenhotel aan de IBC-weg in Best werden overvallen. Eén van de slachtoffers werd daarbij gestoken. Niet alleen de slachtoffers, maar ook de daders zijn zeer waarschijnlijk de Pools. Van de daders zijn beelden beschikbaar en de politie is naar hen op zoek. Wie kent deze mannen en zet ons op het goede spoor?



In die nacht van donderdag op vrijdag zijn twee vrienden bij elkaar op bezoek, toen er plots op de deur van de kamer van één van hen werd geklopt. Na het openen van de deur werd de bewoner direct overlopen door een man. Deze man was bewapend met een mes en een klein handvuurwapen en hij sprak Pools. Een tweede man kwam ook de kamer in probeerde een van de vrienden meerdere malen te slaan en vroeg hierbij om geld. Ook is een van de vrienden met een mes gestoken. Naast een flink geldbedrag zijn er ook enkele persoonlijke bezittingen weggenomen. De man is door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen.



Uit de bewakingsbeelden van het complex blijkt dat de daders door een raam van de recreatieruimte zijn binnen gekomen. Ze zijn daarna waarschijnlijk meteen naar de kamer van één van de latere slachtoffers gelopen. Na de overval renden ze terug naar dezelfde ruimte en gaan er via hetzelfde raam weer vandoor. Op bewakingsbeelden is te zien dat ze buiten worden opgepikt door een auto, bestuurd door een derde persoon. Van deze bestuurder is niets bekend en natuurlijk willen we ook graag weten wie dat was.



Omdat ook de beide overvallers in de Poolse taal spraken, gaan wij er van uit dat zij ook die nationaliteit hebben. Maar wie ze zijn of waar ze verblijven is nog niet bekend. Wij doen daarom vooral een beroep op mensen uit de Poolse gemeenschap in Nederland om te kijken of ze de mannen herkennen. Bekijk de foto’s en de beelden.



Signalement overvallers:

Man 1:

- +/- 1.86 m lang;

- smal postuur;

- bivak muts, rood zwart van kleur, skelethoofd;

- klein pistool, +/- 10 cm, zwart van kleur;

- mes met een lemmet van ongeveer 20 cm, in het lemmet zaten gaten

- Volledig in het zwart gekleed



Man 2:

- blanke huidskleur;

- gespierd/breed postuur;

- +/- 1,70 m lang;

- kort donker haar, gemillimeterd;

- blauwe shirt met lange mouwen;

- grijze broek met vierkanten zakken;



Tips?

Hebt u informatie die ons kan helpen de daders te vinden? Herkent u de daders? Weet u wie de chauffeur van de vluchtauto was of herkent u de auto aan de opvallende velgen? Da komen we graag met u in contact. U kunt uw tips doorgeven via bovenstaand het tipformulier. U kunt ook bellen met de Opsporingstiplijn via het telefoonnummer 0800-6070 of geheel anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.