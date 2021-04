Gewelddadige poging beroving

Woensdag 3 augustus wil een man in het gezelschap van twee anderen in zijn auto stappen in de parkeergarage aan de Schipperswal in Roermond. Daar wordt hij belaagd door een jonge man die zijn horloge van zijn pols probeert te rukken. Daarop ontstaat een schermutseling.

Omschrijving

Wanneer de poging mislukt, vluchten beide verdachten te voet weg. Dat doen ze via de rotonde richting de N280 en vervolgens richting de Mijnheerkensweg.

Uit nader onderzoek blijkt dat de twee verdachten hun slachtoffer al eerder in het vizier hadden. Ze volgden hem al langer en hielden hem in het zicht. Ze slaan echter pas toe wanneer het slachtoffer op het punt staat in de parkeergarage zijn auto in te stappen.

Op bewakingsbeelden is deze brutale berovingspoging vastgelegd. Herkent u één of beide verdachten? Of heeft u meer informatie over deze beroving? Neem dan contact met ons op via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).