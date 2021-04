Mishandeling en beroving Maastricht

Omschrijving

Rond half drie wordt de jongen op een pleintje op de Florasingel mishandeld en van zijn bezittingen beroofd. Vervolgens wordt de jongen door drie verdachten onder dwang meengenomen naar de supermarkt op de Tongerseweg. Daar dwingen ze hem geld te pinnen en af te staan. Dat mislukt, waarna de politie gewaarschuwd wordt.



De verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden wanneer ze voor en na de beroving tussen 2 en 3 uur in de middag over onder andere de Florasingel in de richting van het Theresiaplein en terug lopen. De drie jongens lijken ongeveer tussen de 14 en 19 jaar oud te zijn. Herkent u een van de verdachten? Of heeft u meer informatie? Deel dit dan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.