Overval geldwisselkantoor Den Haag

Een van de overvallers bedreigt het slachtoffer met een mes, waarna de andere verdachte geld uit de kassalade haalt. In totaal is er voor ongeveer 8000,-euro buit gemaakt. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee verdachten.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.