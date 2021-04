Vermissing Ann Lillian Atkinson Zwammerdam

Omschrijving

Ann was in die instelling opgenomen. Ann is alleen lopend vertrokken. Het is goed mogelijk dat zij is vertrokken in de richting van Alphen aan den Rijn, Bodegraven of Amsterdam. Ann is te herkennen aan haar donkerkleurige kleding in combinatie met een gekleurde hoofddoek. In de uitzending wordt van Ann een foto getoond.