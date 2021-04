Zware mishandeling CS Den Haag

Het slachtoffer werd in de stationshal door twee mannen aangesproken. Het slachtoffer liep door en kwam de twee mannen op het perron weer tegen. Plotseling uit het niets werd het slachtoffer door een van de mannen hard op zijn kaak geslagen. Het slachtoffer heeft hierdoor een dubbelzijdige fractuur aan zijn kaak opgelopen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.