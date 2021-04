Babbeltruc Amsterdam

Omschrijving

Omdat het slachtoffer een pakketje verwacht opende hij de centrale toegangsdeur. Bij de voordeur werd het slachtoffer door een zogenaamde pakketbezorgster gevraagd om ter plekke een klein bedrag van 0,99 euro te pinnen voor het in ontvangst nemen van een envelop. Later bleek het slachtoffer niet zijn eigen bankpas te hebben teruggekregen. Het betrof een bankpas die was weggenomen op 6 december 2020 in Leiden. Met de bankpas van het slachtoffer uit Amsterdam is geld opgenomen bij geldautomaten in Rotterdam en Amstelveen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van drie verdachten die geld hebben opgenomen met de gestolen bankpas.