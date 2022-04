Mishandeling in café aan Nassaukade

Donderdagavond 16 september is de eigenaresse van een horecagelegenheid aan de Nassaukade na een discussie over de gokkast door een klant mishandeld. De mishandeling en een verdachte staan op beeld.

Omschrijving

Het slachtoffer wil die avond rond middernacht haar café afsluiten. Ze heeft de aanwezige klanten om 23.30 uur gewaarschuwd dat de zaak bijna dicht gaat. Eén van de klanten, een onbekende man, zit al de hele avond in het café bij de gokkast en maakt geen aanstalten om weg te gaan. Daarom spreekt het slachtoffer hem aan en heeft aan dat ook hij zich klaar moet maken om te vertrekken. Vlak voor 24.00 uur bestelt de man nog een drankje. Het slachtoffer weigert hem een drankje in te schenken, zegt dat hij moet stoppen met gokken en dat hij de zaak moet verlaten. Op dat moment hebben, met uitzondering van een jonge vrouw, alle andere klanten de zaak verlaten.

Het slachtoffer zegt tegen de man dat hij de gokkast moet gaan laten uitbetalen, maar dat wil de man niet. Hij heeft naar eigen zeggen veel geld in de kast gestopt en wil de volgende dag verder spelen. Hierop geeft het slachtoffer aan dat ze wil dat de gokkast leeg is als de zaak is gesloten is en wil – tijdens de discussie met de man – op de uitbetaalknop drukken. De man duwt dan haar hand weg. Vervolgens escaleert de situatie volledig en slaat de man, zonder dat het slachtoffer het aan ziet komen, haar met zijn vuist in haar gezicht. Ze voelt direct pijn in haar gezicht. Het slachtoffer staat met haar rug tegen de muur en probeert de man van zich af te houden door hem terug te slaan en te schoppen. Terwijl zij dit doet, blijft de verdachte de vrouw hard slaan. Als de man op een gegeven moment stopt met slaan, geeft hij het slachtoffer een duw. Het slachtoffer komt ten val, maar zo ontstaat wel afstand tussen haar en de man. Het slachtoffer weet op te staan en achter de bar te komen. Daar kan ze de alarmknop indrukken. Zo alarmeert het slachtoffer de politie en die belt naar het café. Als de man hoort dat het slachtoffer de politie aan de telefoon heeft, verlaat hij het café. Hij zegt daarbij wel nog iets bedreigends over het voortbestaan van het café.

De politie en een ambulance komen ter plaatse en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis overgebracht. Daar blijkt dat zij diverse kneuzingen overhoudt aan de mishandeling.

Signalement verdachte

Het slachtoffer heeft het volgende signalement van de verdachte gegeven:

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Ongeveer 50 jaar oud

- Donker haar, krullig;

- Acne littekens op wangen;

- Droeg een zwarte jas of trui met opvallende witte opdruk op de mouwen.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.