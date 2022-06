Overval supermarkt Tussen Meer

Omschrijving

De 17-jarige medewerker zit die ochtend achter een kassa en rekent af met klanten. Op een gegeven moment hoort hij iemand roepen dat hij “geld in de tas moet stoppen”. In eerste instantie denkt hij nog dat een collega een grapje met het uithaalt, maar dat blijkt helaas niet het geval te zijn. Naast hem staat een man met een mes en een tas. De man bedreigt het slachtoffer met het mes en zegt dat hij het geld uit de kassa in zijn tas moet doen. Ondanks het feit dat hij ontzettend geschrokken is, lukt het de medewerker om de kassa te openen. De man pakt vervolgens zelf geld uit de kassa. Zodra de buit binnen is, slaat hij op de vlucht. Hij loopt weg over de Evertsweertstraat in de richting van de Baden Powellweg.

Signalement verdachte

De overval en een verdachte staan op beeld. Zijn signalement:

- Man;

- Licht getinte huidkleur;

- Normaal postuur;

- Droeg een zwart petje, zwarte zonnebril, lichtblauw mondkapje, zwarte trui, zwartje joggingbroek met op de zijkant van het been een Nike-logo en zwarte Nike Airforce-schoenen;

- Had een zwarte rugzak bij zich.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.