Schietincident Wiltzanghlaan

Woensdagavond 11 augustus heeft een nog onbekende man een vuurwapen afgevuurd op de Wiltzanghlaan in Amsterdam-West. Hierbij raakt gelukkig niemand gewond, maar de politie wil uiteraard alsnog graag weten wie deze man is. Het schietincident en een verdachte staan op beeld.

Omschrijving

Een medewerker van een hostel aan de Wiltzanghlaan hoort die avond rond 21.00 uur harde knallen buiten. Omdat hij de situatie niet vertrouwt, vraagt hij later aan een collega om de camerabeelden rond dat tijdstip te bekijken.

Op die beelden is te zien dat iemand aan de achterzijde van het hostel, tussen het hostel en de A10, een aantal schoten heeft afgevuurd op de bosjes en vervolgens hard wegrent. Andere beelden laten zien dat deze man voorafgaand en na het schietincident uit/in een donkerkleurig voertuig stapt.

Signalement verdachte

Het signalement van de man op de beelden is als volgt:

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Slank/fit postuur;

- Kort geschoren, donker haar;

- Donkere baard;

- Droeg een zwart T-shirt van het merk Stone Island, een korte spijkerbroek en zwarte sportschoenen.

Niemand gewond

De onbekende man heeft op de bosjes geschoten en hierbij is gelukkig niemand geraakt. Dat neemt echter niet weg dat het erg gevaarlijk is om een vuurwapen af te vuren op de openbare weg. Waarom de man het vuurwapen daar heeft afgevuurd, is nog onduidelijk en wordt verder onderzoek. Informatie hierover is uiteraard welkom bij de recherche.

Informatie delen

Kent of herkent u de man op de beelden? Of weet iets anders over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.