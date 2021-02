Dodelijk ongeval 't Goyplein

In de vroege ochtend van 1 januari 2020 gaat de 47-jarige Natascha na een nachtdienst op haar scooter op weg naar huis. Op de rotonde van 't Goyplein komt ze ten val en raakt ze zwaargewond. In het UMC doen artsen wat ze kunnen, maar op 18 januari overlijdt Natascha. De recherche onderzoekt het ongeluk en komt tot de conclusie dat de val op de rotonde is veroorzaakt door een automobilist die met 140 km/uur over de rotonde scheurde. Deze bestuurder is ondanks alle aandacht in de media nog niet gevonden.

Omschrijving

Nieuwjaarsnacht

Natascha had in de nieuwjaarsnacht dienst bij Lister, een opvang voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek in de wijk Hoograven. Vlak voor middernacht gaat haar dochter even langs bij haar moeder om samen het nieuwe jaar in te luiden. Een paar uur later, even voor 8.00 uur, voltrekt zich het ongeluk op 't Goyplein dat het leven van de hele familie op zijn kop zet.



Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden is te zien hoe Natascha op haar scooter stapt. Ze rijdt richting de rotonde van 't Goyplein. Op dat moment komt een automobilist met hele hoge snelheid de afrit van de Waterlinieweg afrijden en scheurt zonder te remmen de rotonde over. Het is niet goed te zien op de beelden, maar wat 'wél te zien is, is dat Natascha en de auto elkaar kruisen. Natascha komt hard op het asfalt terecht, de auto rijdt onverminderd hard door.

Intensive Care

Natascha ligt 18 dagen in coma op de Intensive Care. Dan moeten artsen besluiten haar te laten gaan. In het bijzijn van haar familie overlijdt Natascha op 47-jarige leeftijd.