Inbraak en plofkraak Harmelen

In de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 september vindt rond 03.45 uur aan de Schoollaan in Harmelen een plofkraak plaats op een geldautomaat die in het Dorpshuis in een schoolgebouw staat, waar de daders door een inbraak binnenkomen. Het lukt de plofkrakers niet om geld mee te nemen, maar ze laten enorme schade achter.

Omschrijving

In de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 september hoort een getuige rond 03.45 uur glasgerinkel op de Schoollaan in Harmelen, vervolgens klinkt er een inbraakalarm. Door de oplettendheid van deze getuige wordt snel 112 gebeld.

De getuige hoort daarna mannenstemmen, die mogelijk in het Nederlands met elkaar praten en de mannen zijn kennelijk aan het inbreken. Zij belt nog een keer 112 om door te geven dat het daadwerkelijk om een inbraak gaat. Terwijl zij met de politiemeldkamer spreekt, hoort zij een harde ontploffing. Vervolgens ziet de getuige dat twee mannen er te voet over het schoolplein vandoor gaan in de richting van het M. Hoogendoornpad.

Plofkraak

Helaas worden de verdachten niet meer in de omgeving aangetroffen. Omdat het om een plofkraak gaat, waarbij mogelijk explosieven zijn achtergebleven en vanwege de rookontwikkeling worden de brandweer en EOD ter plaatse verzocht. Er blijkt geen brand te zijn, maar de rook is ontstaan door de ontploffing. Ook blijkt dat er geen explosieven zijn achtergebleven, maar de schade is groot.

Beelden

Uit bewakingsbeelden van de omgeving blijkt dat de verdachten al rond 01.40 uur een voorverkenning doen. Diezelfde verdachten komen rond 03.15 uur (tijd in beeld loopt een uur achter) weer in beeld. Rond 03.45 uur komen zij terug en vindt de daadwerkelijke inbraak en plofkraak plaats. Wij tonen hier beelden van de twee verdachten met bivakmutsen, die rond 03.15 uur met twee tassen over het terrein van de school lopen, om die tassen op de locatie van de inbraak/plofkraak klaar te leggen.

Signalement

Verdachte 1

man

lichte of licht getinte huidskleur

normaal postuur

zwarte bivakmuts,

donkere jas met capuchon, licht logo op linkerborst en horizontale rits op linkermouw

legergroene broek

donkerblauwe schoenen met witte zoolrand

lichte handschoenen

Verdachte 2

man met

lichte of licht getinte huidskleur

normaal postuur

groene jas met capuchon en licht logo op linkerborst

zwarte broek met aan de zijkant witte verticale streep

zwarte schoenen

zwarte handschoenen

hij lijkt op beide filmpjes wat moeilijk te lopen



Wie weet wie er mogelijk bij de plofkraak zijn betrokken?

Heeft u iets gezien, weet u meer van de plofkraak of weet u mogelijk wie hierbij betrokken zijn? Neem dan contact op via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. WIlt u liever anoniem informatie doorgeven? Dat kan 100% anoniem via M. Bel daarvoor 0800-7000 of kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl