Vrouw beroofd in trein en automobiliste van auto bestolen

Dinsdag 15 december werd een vrouw in de trein van Weesp naar Utrecht beroofd van haar telefoon. Ongeveer 1,5 uur later steelt mogelijk dezelfde verdachte een auto in de omgeving van station Bussum-Zuid. De treinrover staat op bewakingsbeeld. De recherche wil graag weten wie dat is.

Omschrijving

Op dinsdagochtend 15 december rond 06.20 uur wordt een 30-jarige vrouw uit Weesp in de trein van Weesp naar Utrecht Centraal onder bedreiging van een ijspriem beroofd van onder andere haar telefoon. De straatrover stapt op station Bussum-Zuid uit en rent weg.

Ongeveer 1,5 uur later, rond 07.50 uur, parkeert een Bussumse haar auto op Lange Heul in Bussum en laat de motor lopen, terwijl zij buiten de auto haar zoontje even gedag zegt. Iemand springt in de auto en gaat er met piepende banden vandoor. Even later wordt de auto onbeheerd op de Laarderweg in Bussum aangetroffen. Onder andere de iPhone van de Bussumse blijkt uit de auto te zijn verdwenen. Met “Find my iPhone” weet zij hem even later op de Laarderweg te traceren en vindt hem in de bosjes. Daarbij vindt zij nog een andere telefoon. Deze telefoon blijkt van de treinroof afkomstig te zijn.

De recherche houdt er rekening mee dat de treinroof en diefstal van de auto door dezelfde verdachte zijn gepleegd.



Signalement

Donker getinte man, stevig postuur, 35-45 jaar. Hij droeg een zwarte jas, zwarte broek en zwarte schoenen en een opvallende zwarte muts met oorflappen en een klep aan de voorkant, een zwart mondkapje met ter hoogte van de mond een witte opdruk van een rits en hij had zwarte handschoenen. Hij had een grote zwarte tas bij zich, die hij met een schouderband droeg. Op de tas stond een grote tekst met lichte letters.