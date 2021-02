Mishandeling van persfotograaf: wie heeft informatie?

Omschrijving

Een groep van zo’n 75 mensen zorgde die avond voor overlast en vernielingen in de omgeving van de Belgiëlaan en de Laan van Angers in Schalkwijk.

Die avond wil een journalist zijn werk doen en wordt hij door een groep belaagd. Ze schreeuwen dat hij weg moet gaan en er worden stenen gegooid. De journalist wordt hard geraakt door een steen en valt direct op de grond: hij raakt buiten bewustzijn.

Op de videobeelden van de groep belagers is een van hen te zien. Mogelijk is hij niet diegene die de steen heeft gegooid waardoor de journalist werd geraakt. Maar wel komt de politie graag in contact met deze verdachte óf met mensen die weten wie hij is.