Wie kent deze man?

We zijn op zoek naar deze man op bijgaande afbeeldingen. Hij wordt gezocht in verband met een zeer ernstig misdrijf, dat zich op 12 december 2019 heeft afgespeeld op een parkeerplaats bij sportschool Health City in Amstelveen.

Die middag werd de 39-jarige Rachid Kotar doodgeschoten. Rachid Kotar was met zijn zoontje naar zwemles in de sportclub geweest. Hij had net zijn 5-jarige zoontje op de achterbank gezet van hun auto, toen hij werd neergeschoten. Rachid Kotar overleefde het niet.

Het zoontje blijft lichamelijk ongedeerd en wordt zo snel mogelijk opgevangen door familieleden, terwijl de politie direct begint met een groot onderzoek.

Tijdens het onderzoek naar deze moord zijn beelden van deze onbekende man opgedoken (zie bijgaande foto's). Beide afbeeldingen zijn afkomstig uit 2019, van ruim een jaar geleden dus.

Waar deze man vandaan komt, wie hij is en waar hij op dit moment verblijft, is onbekend en daarom hebben we uw hulp nodig.