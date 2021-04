Overval tabakszaak Dijkgraafplein

Op maandagochtend 14 december wordt tussen 07.10 en 7.25 uur een tabakszaak aan het Dijkgraafplein overvallen door een man geheel in het zwart gekleed. Hij bedreigt de aanwezige medewerker in de zaak met een groot mes. De recherche geeft beelden van de verdachte vrij om achter zijn identiteit te komen.

Kent of herkent u de verdachte op de beelden, wellicht in combinatie met het voorhanden hebben van een grote hoeveelheid sigaretten na 14 december 2020? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in