Steekincident Pianoweg (Almere)

Op maandag 4 januari 2021 is een 18-jarige jongen vlakbij station Almere Muziekwijk door meerdere personen belaagd. Hij wordt hierbij met een groot mes neergestoken, maar overleeft de aanval gelukkig wel. Deze zaak houdt mogelijk verband met een eerder steekincident in Amsterdam op 22 december 2020. De politie vermoedt dat het gaat om een conflict tussen twee rivaliserende jongerengroepen en is dringend op zoek naar meer informatie.

Omschrijving

Maandagavond 4 januari krijgt de politie in Almere iets voor 19.00 uur een spoedmelding. Een 18-jarige jongen is neergestoken op de Pianoweg, maar heeft daarna ernstig gewond nog wel bij een huis aan de Contrabasweg om hulp kunnen vragen. Het slachtoffer verklaart naderhand aan de politie wat hem is overkomen.

De jongen vertelt aan de agenten dat hij van plan was een bezoekje te brengen aan zijn neef. Toen hij vanuit Diemen met de trein was aangekomen op het station Almere Muziekwijk, was hem bij het naar beneden lopen een witte auto opgevallen. Toen hij daarna verder was gelopen, onder het station door, en het parkeerterrein overstak, ging het volgens hem mis. Het slachtoffer verklaart: “Toen ik bij het gras liep, waar je het parkeerterrein verlaat, stopte die witte auto naast mij. Ik zag direct dat er vier jongens uit de auto sprongen.” Het slachtoffer rent weg de Pianoweg over, maar valt daar. “Ik zag dat een van de jongens een machete in zijn hand had. Ik zag en voelde dat een van de jongens op mij ging zitten, mij sloeg en stak met een mes.” Vervolgens sloegen de jongens op de vlucht. Ondanks zijn verwondingen, waaronder een steekwond in zijn rug en een klaplong, lukt het het slachtoffer om op te staan en verderop bij een woning aan de Contrabasweg hulp in te schakelen. De daders zijn dan helaas al in geen velden of wegen meer te bekennen. Naast die klaplong en steekwond, is het slachtoffer naderhand ook nog aan snijwonden aan zijn polsen geopereerd, vanwege het afweren van het mes.

Aangetroffen mes

Na het steekincident deden agenten uitvoerig onderzoek in de wijk en troffen daarbij een mes aan. Het lag vlakbij het gebouw van het Leger des Heils, zo’n 400 meter van de plek waar het slachtoffer is neergestoken, en wordt momenteel onderzocht op DNA-sporen.

Beelden witte auto

Het slachtoffer heeft dus aangegeven dat hij is aangevallen door de inzittenden van een witte auto; vier jongens van rond de 18 jaar, ze waren in het zwart gekleed en hadden hun gezichten bedekt. Op de bewakingsbeelden uit de omgeving van het station lijkt die witte auto te zijn vastgelegd. De recherche wil graag meer weten over deze auto: wie heeft hem gezien, van wie zou de auto kunnen zijn, wie zaten er in de auto, enzovoort.

Het gaat om een witte auto die kort voor de aanval op het slachtoffer maandagavond 4 januari langs station Almere Muziekwijk over het Chopinpad rijdt. Aan het einde slaat de auto linksaf, keert daar om, en staat een tijdje stil voor het stoplicht. De bestuurder rijdt dan vermoedelijk een rondje, want even later zien we diezelfde auto weer langs het station rijden.

Ruzie rivaliserende jongerengroepen

Waarom het slachtoffer zo is toegetakeld, staat nog niet vast. De recherche denkt dat mogelijk gaat om een ruzie tussen twee rivaliserende jongerengroepen, die al langer een conflict met elkaar hebben. Zo houdt de recherche er rekening mee dat een eerder steekincident, bij een supermarkt op 22 december in Amsterdam, mogelijk met deze aanval op de jongen in Almere te maken heeft.

Steekincident Amsterdam

Bij het incident in Amsterdam werd een andere 18-jarige jongen in zijn nek gestoken en zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Eén van de mogelijke scenario’s is dat deze jongen in Almere uit wraak daarvoor is neergestoken.

Informatie delen

Heeft u iets gezien en/of gehoord van het steekincident of dat wat daar aan vooraf is gegaan? Weet u meer over de witte auto? Of heeft u andere informatie over dit steekincident? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.