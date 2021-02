Gezocht: overvaller Rotterdamse supermarkt

Op vrijdag 30 oktober is een supermarkt in de Van der Sluysstraat in Rotterdam overvallen door een man. Op dat moment was de eigenaresse alleen in de winkel aanwezig.

Het was ongeveer 11.00 uur toen een man de winkel binnen kwam. Hij had een mesje in zijn handen liet dit aan de eigenaresse zien. Hij vroeg eerst naar een pakje sigaretten, maar omdat de eigenaresse zag dat hij een mes in zijn hand hield, probeerde zij tijd te rekken door naar zijn identiteitsbewijs te vragen en gaf hem aan dat zij zijn leeftijd moest controleren voordat zij hem sigaretten mee kon geven. De man met het mes werd boos en zei dat hij geld uit de kassa wilde hebben. Omdat de winkel nog niet lang open was, zat er niet veel cash geld in de kassalade. Toen de eigenaresse dat tegen de overvaller zei, werd deze alleen maar agressiever en bleef om geld vragen.

Vragen

